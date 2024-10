Topi, blatte e sporcizia nel laboratorio di un noto bar di via Etnea: sospesa l'attività (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno effettuato dei controlli congiunti con i colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, denunciando il titolare di uno storico bar - pasticceria catanese di via Etnea in cui sono state accertate gravi violazioni igienico-sanitarie Cataniatoday.it - Topi, blatte e sporcizia nel laboratorio di un noto bar di via Etnea: sospesa l'attività Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno effettuato dei controlli congiunti con i colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, denunciando il titolare di uno storico bar - pasticceria catanese di viain cui sono state accertate gravi violazioni igienico-sanitarie

