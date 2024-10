Teatro Vertigo, sabato 26 e domenica 27 ottobre in scena "Chi ha paura di Virginia Woolf?" (Di giovedì 24 ottobre 2024) sabato 26 ottobre alle 21 e domenica 27 alle 17 nuovo appuntamento con la stagione teatrale al Vertigo. In scena il capolavoro di Edward Albee "Chi ha paura di Virginia Woolf ?", una commedia amara che fu ispirazione per Mike Nichols, regista americano, che realizzò il film cult con lo stesso Livornotoday.it - Teatro Vertigo, sabato 26 e domenica 27 ottobre in scena "Chi ha paura di Virginia Woolf?" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)26alle 21 e27 alle 17 nuovo appuntamento con la stagione teatrale al. Inil capolavoro di Edward Albee "Chi hadi?", una commedia amara che fu ispirazione per Mike Nichols, regista americano, che realizzò il film cult con lo stesso

Teatro Goldoni - sabato 26 e domenica 27 ottobre la "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi - È un debutto assoluto per il Goldoni e più in generale per i teatri livornesi: nel 150° anniversario della sua prima rappresentazione, sabato 26 ottobre alle 21 ed in replica domenica 27 alleore 17, sarà eseguita per la prima volta la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, uno dei più grandi e... (Livornotoday.it)

Carta d'identità a Roma : open day sabato 26 e domenica 27 ottobre. Tutte le informazioni - Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi dalle. . Sabato 26 e domenica 27 ottobre tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi i III, VIII, XI e XV e negli ex Punti Informativi Turistici del centro. (Romatoday.it)

Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre - ecco l’ora solare : tutti gli orologi indietro di un’ora - L'articolo Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, ecco l’ora solare: tutti gli orologi indietro di un’ora sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, gli italiani si preparano a un cambio di orario significativo: gli orologi torneranno indietro di un’ora, dalle 3 alle 2, segnando il passaggio dall’ora legale all’ora solare. (Orizzontescuola.it)