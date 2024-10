‘Stasera c’è Cattelan’ diventa un podcast: ecco ‘Supernova’ (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'annuncio di Alessandro Cattelan: dove e quando vedere il nuovo format Arriva "l'ennesimo podcast", questa volta firmato da un conduttore d'eccezione: Alessandro Cattelan. A pochi giorni dalla conferma che sarà lui a guidare Sanremo Giovani, l'annuncio del nuovo progetto con un video caricato sui canali social. " 'Stasera c'è Cattelan' è esploso e si è Sbircialanotizia.it - ‘Stasera c’è Cattelan’ diventa un podcast: ecco ‘Supernova’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'annuncio di Alessandro Cattelan: dove e quando vedere il nuovo format Arriva "l'ennesimo", questa volta firmato da un conduttore d'eccezione: Alessandro Cattelan. A pochi giorni dalla conferma che sarà lui a guidare Sanremo Giovani, l'annuncio del nuovo progetto con un video caricato sui canali social. " 'Stasera c'è Cattelan' è esploso e si è

Le prime audizioni a Roma il 23 ottobre. Poi - al via le serate condotte da Alessandro Cattelan. Solo 4 nuove proposte arriveranno all'Ariston per la prossima edizione del Festival - Le domande sono arrivate da ogni parte d’Italia, soprattutto dal regioni del Nord. Non mancano domande arrivate da cantanti nati un un altro Paese (19) e brani presentati da minori (38, di cui 33 singoli e 5 all’interno di gruppi). Nel dettaglio, si tratta di 529 cantanti singoli (290 uomini, pari al 54,82%, e 239 donne, pari al 45,18 per cento) e 35 gruppi. (Iodonna.it)

Alessandro Cattelan pronto per Sanremo Giovani e Dopo Festival - Il pubblico attende con curiosità la sua nuova avventura televisiva. . Come ha dichiarato lui stesso, sarà un’opportunità unica per lavorare di nuovo a stretto contatto con giovani artisti che inseguono il sogno di esibirsi sul palco di Sanremo. Alessandro Cattelan avrà un ruolo fondamentale nella selezione dei talenti che aspirano a calcare il palco dell’Ariston, portando con sé l’energia e la creatività necessarie per un evento così importante. (Bollicinevip.com)

Sanremo 2025 : Alessandro Cattelan conduce Sanremo Giovani e DopoFestival - Insomma: un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia è il mio menù preferito! Ora non resta che cominciare». La finalissima è in programma il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, con Sanremo Giovani – Sarà Sanremo. E poi ci sarà il #dopofestival! È sempre stato uno dei miei momenti preferiti dei vecchi festival, uno spazio dove commentare tutto quello che succede in quella settimana frenetica. (Amica.it)