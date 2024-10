Servizi giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo chiama, Giurisprudenza risponde. Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico.Le imprese, i Comuni, gli enti Arezzonotizie.it - Servizi giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)chiama, Giurisprudenza risponde. Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico.Le imprese, i Comuni, gli enti

Servizi Giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale di 2 anni - Il corso di laurea è giunto nella “patria di Petrarca” cinque anni fa, grazie anche ad un accordo con il Comune di Arezzo, poi allargato ad Anci Toscana, con l’intento di ampliare le competenze giuridiche dei dipendenti delle amministrazioni comunali. Gli incontri e i confronti che la dirigenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha sviluppato nel corso di questi mesi hanno intercettato il grande interesse da parte degli Enti locali, Asl, Camera di Commercio, associazioni datoriali del territorio, ma anche di strutture nazionali come la Polizia di Stato ad aderire al progetto di sviluppo degli studi giuridici nella sede aretina di Servizi Giuridici. (Lanazione.it)

Una sontuosa BC Servizi Arezzo vince al Palasport Estra contro la Virtus Siena - All. Gli amaranto non abbassano la guardia e costringono ad una serata al tiro particolarmente negativa gli esterni senesi che non trovano canestri da fuori, così il vantaggio dei ragazzi di coach Fioravanti continua a dilatarsi senza che gli ospiti riescano a trovare una reazione. Il quintetto di coach Fioravanti parte con l'acceleratore a tutta con un parziale di 11-2 che indirizza subito la partita a proprio favore, la Virtus prova a coinvolgere Gianoli nei propri giochi offensivi ma non riesce a limitare più di tanto le iniziative delal SBA. (Lanazione.it)

BC Servizi Arezzo domina la Virtus Siena : vittoria schiacciante al Palasport Estra - All. Braccagni e Rossi Con una prestazione impeccabile, la BC Servizi Arezzo travolge la Stosa Cucine Virtus Siena al Palasport Estra, rendendo amaro il ritorno di coach Evangelisti ad Arezzo. LibertoStosa Cucine: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. (Lortica.it)