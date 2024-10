‘Serata social’ a Meda, a tavola con sconosciuti e con il cellulare spento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Meda (Monza), 24 ottobre 2024 – Sedersi a tavola, per chiacchierare davanti a un buon piatto lasciando spento il cellulare. Farlo insieme a persone sconosciute, incontrate sul momento, con un menù anch'esso a sorpresa. Un'occasione per staccare da app, dispositivi tecnologici e connessioni, provando a socializzare fuori dagli schermi del mondo virtuale, lontano dai social network e dalla frenesia che troppo spesso ci circonda. E' l'originale iniziativa pensata da due ristoratori brianzoli, che l'hanno voluta battezzare ‘Serata social’, ossia un momento per conoscere e discutere davvero con altre persone, riscoprendo l'autenticità di un dialogo spontaneo. Un vero e proprio mix di incontri e sapori ‘al buio’. Ilgiorno.it - ‘Serata social’ a Meda, a tavola con sconosciuti e con il cellulare spento Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(Monza), 24 ottobre 2024 – Sedersi a, per chiacchierare davanti a un buon piatto lasciandoil. Farlo insieme a persone sconosciute, incontrate sul momento, con un menù anch'esso a sorpresa. Un'occasione per staccare da app, dispositivi tecnologici e connessioni, provando a socializzare fuori dagli schermi del mondo virtuale, lontano dai social network e dalla frenesia che troppo spesso ci circonda. E' l'originale iniziativa pensata da due ristoratori brianzoli, che l'hanno voluta battezzare, ossia un momento per conoscere e discutere davvero con altre persone, riscoprendo l'autenticità di un dialogo spontaneo. Un vero e proprio mix di incontri e sapori ‘al buio’.

