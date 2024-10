Secoloditalia.it - Scuola in ospedale, storie belle di “pazientini” curati e di docenti coraggiosi in un convegno al Mim

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unserio, ma non serioso, un incontro su medici che insegnano e professori che curano, su ragazzini malati ma in molti casi ancora vivi ma anche un momento di ricordo per quelli che non ci sono più, da ricordare comunque con un sorriso, una bella mattinata di riflessione per giovani studenti in perfetta salute a cui raccontare una realtà , quella dellache entra nell’, che non conoscono e che tutti speriamo non conoscano mai.