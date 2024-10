Rubati i giocattoli sulla tomba di un bambino morto per leucemia, l'appello del padre: "Restituiteli" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pupazzi e automobiline sono spariti dalla tomba di Tristan, un bambino morto a 3 anni nel 2020 per leucemia, nel cimitero di Montà, nel Padovano. A raccontare il triste episodio è l'organizzazione civica Consulta Padovana con un comunicato firmato dal portavoce Claudio Vesentini.Il padre del Europa.today.it - Rubati i giocattoli sulla tomba di un bambino morto per leucemia, l'appello del padre: "Restituiteli" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pupazzi e automobiline sono spariti dalladi Tristan, una 3 anni nel 2020 per, nel cimitero di Montà, nel Padovano. A raccontare il triste episodio è l'organizzazione civica Consulta Padovana con un comunicato firmato dal portavoce Claudio Vesentini.Ildel

