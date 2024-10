Lapresse.it - Ron Ely morto a 86 anni, addio al primo Tarzan

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema. Ron Ely, l’attore alto e muscoloso che ha interpretato il personaggio principale nella serie Nbc degli’60 ‘’, èall’età di 86nella sua casa di Los Alamos, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten Casale Ely solo ora sui social media. La Disney e il mito diSebbene Ron Ely non fosse famoso quanto Johnny Weismuller, il nuotatore olimpico che ha interpretatonei film degli’30 e ’40, Ely ha contribuito a formare l’immagine del personaggio immortalato dalla Disney. “Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, uomo di famiglia e leader”, ha detto Kirsten Ely in un post su Instagram. “Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque andasse.