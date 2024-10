Ricerca, così l’intelligenza artificiale studia l’impatto del climate change sul suolo (Di giovedì 24 ottobre 2024) studiare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute del suolo grazie all’intelligenza artificiale (AI). È l’obiettivo di una Ricerca condotta da Enea e Università degli Studi di Bari, di cui sulla rivista “Machine Learning and Knowledge Extraction” sono stati pubblicati i primi risultati che aprono nuove prospettive per la gestione sostenibile del suolo, la tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)redei cambiamenti climatici sulla salute delgrazie al(AI). È l’obiettivo di unacondotta da Enea e Università degli Studi di Bari, di cui sulla rivista “Machine Learning and Knowledge Extraction” sono stati pubblicati i primi risultati che aprono nuove prospettive per la gestione sostenibile del, la tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricerca, così l’intelligenza artificiale studia l’impatto del climate change sul suolo - Studiare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute del suolo grazie all’intelligenza artificiale (AI). È l’obiettivo di una ricerca condotta da Enea e Università degli Studi di Bari, di cui sul ... (ildenaro.it)

L’estate non è davvero finita: ecco la Top Seven degli itinerari in Europa dove godere al meglio dell’Indian Summer autunnale - 2) Lago di Garda, Italia Destinazione da sempre popolare tra i camperisti, grazie alla presenza di numerosi campeggi lungo le sponde, questo lago è perfetto anche per i viaggiatori alla ricerca di una ... (ilmessaggero.it)

Liguria, Uil Liguria e Uiltucs Liguria convegno: “Dal patto del turismo al sistema turismo" - Ronzoni e Serri: “Per rilanciare il turismo in Liguria occorre fare sistema: più tutela del lavoro e del salario e maggiore qualità nell’offerta turistica” ... (telenord.it)

Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo? - Le immagini di alluvioni e uragani sono sempre più terrificanti: la crisi climatica sta già presentando il conto e vale più di una manovra. Eppure, come nel film di qualche anno fa, facciamo finta di ... (vanityfair.it)

“Ogni giorno lavoriamo perché non accadano tragedie come quelle di Moussa”: lettera di 36 associazioni di Verona dopo l’uscita di Salvini - Il documento di decine di associazioni di volontariato, di ispirazione laica e religiosa: "Quello che è accaduto a Verona, è l’epilogo drammatico, violento e ingiusto che accade quando all’accoglienza ... (ilfattoquotidiano.it)