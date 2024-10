Re Carlo III alle Samoa, svela una targa in suo onore con una collana tradizionale al collo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il re britannico Carlo III ha visitato giovedì il villaggio di Moata'a alle isole Samoa. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re ha svelato una targa in suo onore e ha posato per delle foto. Carlo si trova alle Samoa in vista del vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth. Il vertice viene ospitato per la prima volta in una nazione insulare del Pacifico. Liberoquotidiano.it - Re Carlo III alle Samoa, svela una targa in suo onore con una collana tradizionale al collo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il re britannicoIII ha visitato giovedì il villaggio di Moata'aisole. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re hato unain suoe ha posato per delle foto.si trovain vista del vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth. Il vertice viene ospitato per la prima volta in una nazione insulare del Pacifico.

Re Carlo a Samoa - Camilla in rosa confetto sembra in pigiama - Carlo e Camilla hanno lasciato Sydney e sono arrivati a Samoa ieri, 23 ottobre. È così elegante e regale. E sui social c’è chi commenta positivamente il look di Sua Maestà: “La regina Camilla è bellissima, è un vestito sbalorditivo. Poi ha partecipato a un incontro di 20 minuti con il primo ministro. (Dilei.it)

Gb : re Carlo arrivato a Samoa - presiederà riunione Commonwealth - Il re, in qualità di capo del Commonwealth, inaugurerà formalmente l'incontro dei capi di governo del Commonwealth Heads of Government Meeting (Chogm) sul tema "Un futuro comune resiliente", a cui parteciperà anche il primo ministro britannico Keir Starmer. (Adnkronos) - Re Carlo è arrivato a Samoa per una visita di Stato di quattro giorni, durante la quale presiederà per la prima volta un incontro dei presidenti e dei primi ministri del Commonwealth. (Liberoquotidiano.it)