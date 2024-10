Rapine a mano armata in due farmacie: caccia ai banditi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due Rapine commesse ad Aprilia nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Ad agire sono stati due uomini, uno dei quali armato, che hanno preso di mira due farmacie. Sono entrati in azione poco prima dell'orario di chiusura degli esercizi, hanno avvicinato e minacciato titolari e Latinatoday.it - Rapine a mano armata in due farmacie: caccia ai banditi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Duecommesse ad Aprilia nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Ad agire sono stati due uomini, uno dei quali armato, che hanno preso di mira due. Sono entrati in azione poco prima dell'orario di chiusura degli esercizi, hanno avvicinato e minacciato titolari e

