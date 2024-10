Quotidiano.net - Quanto si risparmia con l’ora legale. Il dibattito sul cambio orario

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Alla mezzanotte del 3 giugno 1916, per la prima volta in Italia si spostò la lancetta in avanti, all’1 del 4 giugno, per sfruttare la luce solare ere fra i 100 e i 150 milioni di lire all’anno di carbone per le illuminazioni. Veniva così adottata per la prima volta, arrivata sino ad oggi fra interruzioni lunghe anche venti anni, scioperi, contrasti e riforme.Occhio a insonnia e alterazioni del ritmo circadiano Alle 3 di domenica mattina, 27 ottobre, occorrerà spostare indietro le lancette di un’ora, per la gioia dei dormiglioni. Tale operazione ridurrà le ore di luce diurna a disposizione, con l’arrivo del buio che dunque verrà prima.