Putin non nega né conferma le truppe nordcoreane in Russia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla conferenza stampa conclusiva del vertice Brics a Kazan, il presidente Vladimir Putin non ha smentito né confermato lo schieramento di truppe nordcoreane in Russia. Putin ha ricordato l'accordo di cooperazione tra Russia e Corea del Nord. "Che cosa ne facciamo è affar nostro", ha aggiunto il presidente. Quotidiano.net - Putin non nega né conferma le truppe nordcoreane in Russia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla conferenza stampa conclusiva del vertice Brics a Kazan, il presidente Vladimirnon ha smentito néto lo schieramento diinha ricordato l'accordo di cooperazione trae Corea del Nord. "Che cosa ne facciamo è affar nostro", ha aggiunto il presidente.

