Pensioni flop, medici infuriati: ecco la manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Centoquarantaquattro articoli, mille polemiche: la manovra approda alla Camera: la prima cosa che balza agli occhi riguarda le Pensioni minime. Gli aumenti previsti dal nuovo documento di bilancio sembrano irrisori: tre euro al mese. Non ci si compra più nemmeno un pacchetto di sigarette. Il ddl Bilancio prevede che le minime saliranno, per la rivalutazione Pensioni flop, medici infuriati: ecco la manovra L'Identità . Lidentita.it - Pensioni flop, medici infuriati: ecco la manovra Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Centoquarantaquattro articoli, mille polemiche: laapproda alla Camera: la prima cosa che balza agli occhi riguarda leminime. Gli aumenti previsti dal nuovo documento di bilancio sembrano irrisori: tre euro al mese. Non ci si compra più nemmeno un pacchetto di sigarette. Il ddl Bilancio prevede che le minime saliranno, per la rivalutazionelaL'Identità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - scontro sulle pensioni : medici in sciopero il 20 novembre - La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per i medici e gli infermieri a cui erano state promesse nuove assunzioni e soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. . ì i sindacati hanno organizzato 24 ore di sciopero contro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articolo. (Ildifforme.it)

La manovra arriva alla Camera - è scontro su sanità e pensioni - Medici e infermieri proclamano sciopero per il 20 novembre Dopo lo scontro tra i leader dell’opposizione e la premier Giorgia Meloni della scorsa settimana a colpi di post sui social e tabelle, resta alta la tensione sulla sanità . Ma non per questo il percorso sarà più facile, dalla scuola alla sanità l’opposizione è sulle barricate. (Lapresse.it)

Dal bonus bebè alla stretta sulle detrazioni dei single : tutte le misure presenti nella Manovra 2025. Polemica su sanità e pensioni - La legge di bilancio arriva in Parlamento. «Lavoro, salari, famiglia e sanità ». Queste le priorità della manovra economica, ha evidenziato la premier Giorgia... (Leggo.it)