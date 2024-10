Olly debutta con il nuovo progetto discografico (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra l’artista e la persona nel mondo di tutti i giorni: Olly mette in musica il racconto della sua vita e della sua anima a 360 gradi. Il nuovo disco è un viaggio nella sua quotidianità ed è pronto a diventare protagonista del prossimo tour che prenderà il via già nelle prossime settimane. Olly e Federico: due nomi, la stessa persona, che finalmente ha l’occasione di raccontarsi attraverso la musica. Il giovane artista che abbiamo conosciuto lo scorso anno sul palco dell’Ariston ha lavorato molto a questo nuovo progetto, che finalmente vede la luce. Olly in attesa del nuovo album, foto Ansa – VelvetMagIn cima alle classifiche dei singoli più ascoltati secondo Fimi/Gfk con la nuova e primissima collaborazione con Angelina Mango con Per due come noi, Olly in questi anni ha posto le basi per una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Velvetmag.it - Olly debutta con il nuovo progetto discografico Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra l’artista e la persona nel mondo di tutti i giorni:mette in musica il racconto della sua vita e della sua anima a 360 gradi. Ildisco è un viaggio nella sua quotidianità ed è pronto a diventare protagonista del prossimo tour che prenderà il via già nelle prossime settimane.e Federico: due nomi, la stessa persona, che finalmente ha l’occasione di raccontarsi attraverso la musica. Il giovane artista che abbiamo conosciuto lo scorso anno sul palco dell’Ariston ha lavorato molto a questo, che finalmente vede la luce.in attesa delalbum, foto Ansa – VelvetMagIn cima alle classifiche dei singoli più ascoltati secondo Fimi/Gfk con la nuova e primissima collaborazione con Angelina Mango con Per due come noi,in questi anni ha posto le basi per una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

Olly torna con Tutta Vita : cosa sappiamo sul nuovo album - Angelina Mango) Quei ricordi là Noi che Devastante A noi non serve far l’amore Sopra la stessa barca (feat. “”È una pacca sulla spalla, un modo per dirci che, anche quando le cose vanno male, è tutta vita, e le esperienze ci porteranno a qualcosa di nuovo” ha spiegato il cantante. Olly è tornato. Il cantautore genovese pubblica Tutta Vita, un nuovo album prodotto da JVLY che abbraccia tutte le generazioni e racconta, in qualche modo, gran parte delle sue esperienze e di quelle delle persone che gli stanno accanto. (Dilei.it)

Per Olly è ‘Tutta vita’ - il nuovo album : «Un disco animale in cui lasciamo parlare le canzoni» - Il fatto che, nonostante sia il mio album, sia molto aperto come a dire ‘questo è il tuo momento’. C’era tutto ma non c’era niente ai nostri occhi; ecco, è bastato un click e tutte le cose sono andate al loro posto. “Il disco racconta un pochino tutta la vita che c’è stata in questi due, tre anni nei quali ci sono state storie di convivenza andata bene e andata male, amici, famiglia e i risultati del lavoro. (Funweek.it)

