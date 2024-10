Non vuole più dargli da bere, loro tornano al locale e lo devastano. Nei guai tre giovani pontini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tensione in Centro a Latina: Bottiglie e Martello contro il Proprietario di un Kebab Latina – Nel corso delle ultime settimane, tre giovani residenti a Latina sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per una serie di atti vandalici e minacce ai danni del titolare di un kebab del centro cittadino. Gli accusati, identificati come ragazzi di 28, 25 e 16 anni, sono indiziati di aver preso di mira l’esercizio commerciale a causa di una discussione avvenuta il 7 ottobre. Secondo quanto emerso dalle indagini, il diverbio sarebbe nato dopo che il titolare del kebab ha rifiutato di servire loro alcolici. A quel punto, i tre hanno reagito con violenza, iniziando a insultare il proprietario e, successivamente, scagliando bottiglie contro il finestrino della sua auto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tensione in Centro a Latina: Bottiglie e Martello contro il Proprietario di un Kebab Latina – Nel corso delle ultime settimane, treresidenti a Latina sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per una serie di atti vandalici e minacce ai danni del titolare di un kebab del centro cittadino. Gli accusati, identificati come ragazzi di 28, 25 e 16 anni, sono indiziati di aver preso di mira l’esercizio commerciale a causa di una discussione avvenuta il 7 ottobre. Secondo quanto emerso dalle indagini, il diverbio sarebbe nato dopo che il titolare del kebab ha rifiutato di servirealcolici. A quel punto, i tre hanno reagito con violenza, iniziando a insultare il proprietario e, successivamente, scagliando bottiglie contro il finestrino della sua auto.

