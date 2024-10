Napoli, sparatoria in Corso Umberto I nella notte, ucciso 15enne, feriti due ragazzi di 14 e 17 anni - VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Omicidio a Napoli di un ragazzo di 15 anni tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, indagini affidate alla Squadra Mobile di Napoli, tra le prime ipotesi c'è quella di un agguato Nuova sparatoria a Napoli tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, un 15enne è stato ucciso con Ilgiornaleditalia.it - Napoli, sparatoria in Corso Umberto I nella notte, ucciso 15enne, feriti due ragazzi di 14 e 17 anni - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Omicidio adi un ragazzo di 15traI e via Carminiello al Mercato, indagini affidate alla Squadra Mobile di, tra le prime ipotesi c'è quella di un agguato NuovatraI e via Carminiello al Mercato, unè statocon

