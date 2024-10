MOVIOLA – Twente-Lazio | Var toglie rigore per fallo su Castellanos

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Episodio dain. Il Var ha infatti tolto il calcio diin favore dei biancocelesti, originariamente concesso dal direttore di gara, per via di un tocco sulla palla del difensore olandese prima dell’eventuale contatto sull’attaccante ospite. Resta qualche dubbio perché le immagini non sono chiare, ma soprattutto c’è qualche perplessità anche legata all’opportunità o meno di una chiamata del Var per chiaro ed evidente errore. Al monitor, in ogni caso, l’arbitro decide di revocare il penalty e si resta sullo 0-1.: VarpersuSportFace.