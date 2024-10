“Mi ha ordinato di fare ses*o orale con una celebrità e passava il mio corpo drogato in giro come se fosse un regalo”: nuove accuse contro Sean “Diddy” Combs (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non accenna a placarsi la tempesta che si è creata intorno alla figura di Sean Combs, conosciuto anche con il nome di Puff Daddy o Diddy. Un altro nome, infatti, si è aggiunto alla folta di lista di presunte vittime che hanno accusato il noto produttore musicale di traffico sessuale, estorsione e associazione a delinquere. Una spirale, dunque, che si arricchisce di una nuova denuncia, quella di un personal trainer che, invitato a una delle feste organizzate da Diddy, più precisamente quella del 27 giugno 2022, ha raccontato quello che avrebbe visto e che avrebbe vissuto nella villa di Hollywood del magnate americano: “Durante il party, passava il mio corpo drogato in giro come se fosse un regalo”, sarebbero state le parole dell’uomo riportate dal New York Post. Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha ordinato di fare ses*o orale con una celebrità e passava il mio corpo drogato in giro come se fosse un regalo”: nuove accuse contro Sean “Diddy” Combs Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non accenna a placarsi la tempesta che si è creata intorno alla figura di, conosciuto anche con il nome di Puff Daddy o. Un altro nome, infatti, si è aggiunto alla folta di lista di presunte vittime che hanno accusato il noto produttore musicale di traffico sessuale, estorsione e associazione a delinquere. Una spirale, dunque, che si arricchisce di una nuova denuncia, quella di un personal trainer che, invitato a una delle feste organizzate da, più precisamente quella del 27 giugno 2022, ha raccontato quello che avrebbe visto e che avrebbe vissuto nella villa di Hollywood del magnate americano: “Durante il party,il mioinseun”, sarebbero state le parole dell’uomo riportate dal New York Post.

Sean 'Diddy' Combs accusato di aver stuprato una 13enne insieme ad altre celebrità - È passato quasi un anno dal rapido accordo raggiunto da Sean 'Diddy' Combs, attualmente incarcerato, sul caso di aggressione sessuale e abusi presentato da Cassie Ventura. Ulteriori gravissime accuse di violenza per il rapper e produttore discografico. Nuova accusa "Alla ricerca di un posto dove riposare, la querelante è entrata in quella che credeva essere una camera da letto vuota …. (Movieplayer.it)

Sean “Diddy” Combs e la strana passione per la royal family : «Era ossessionato da William e Harry» - Diddy insieme a Kanye West e i principi Harry e William, luglio 2007Qualche foto insieme ai due reali, a onor del vero, Puff Diddy è riuscito ad ottenerla. Rob Shuter, che ha lavorato nella comunicazione per il musicista tra il 2002 e il 2004, ha ammesso a BBC News di aver ricevuto l’ordine da Diddy di contattare i royals per più di dieci volte. (Metropolitanmagazine.it)

Nuove denunce contro Sean “Diddy” Combs - per la prima volta da un ragazzo minorenne - La donna, all’epoca matricola universitaria, sostiene che Combs abbia anche costretto l’amica a praticargli sesso orale e le abbia minacciate di morte se non avessero obbedito. L’avvocato dei querelanti, Tony Buzbee, ha annunciato la causa pianificata in una conferenza stampa del 1° ottobre e ha pubblicato un numero 1-800 a cui le presunte vittime possono rivolgersi. (Metropolitanmagazine.it)