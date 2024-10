Meloni: “L’intesa Italia-Albania non sarà smontata, funzionerà” (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA – “Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto Italiano ed europeo venga smontato perché c’è una parte della politica che non è d’accordo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del quotidiano ‘Il Tempo’, intervistata dal direttore Tommaso Cerno. “Sono determinata ad andare avanti” perché “ho preso un impegno con gli Italiani”, ha concluso Meloni. L'articolo Meloni: “L’intesa Italia-Albania non sarà smontata, funzionerà” L'Opinionista. Lopinionista.it - Meloni: “L’intesa Italia-Albania non sarà smontata, funzionerà” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA – “Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del dirittono ed europeo venga smontato perché c’è una parte della politica che non è d’accordo”. Così la presidente del Consiglio Giorgiaalla celebrazione per gli 80 anni del quotidiano ‘Il Tempo’, intervistata dal direttore Tommaso Cerno. “Sono determinata ad andare avanti” perché “ho preso un impegno con glini”, ha concluso. L'articolo: “non” L'Opinionista.

