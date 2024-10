Matteo Romano pubblica l’EP ‘Finta nostalgia’ | Gentile sì ma non ingenuo

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle spalle ha già svariati singoli e soprattutto una partecipazione al Festival di Sanremo (era il 2022, in gara selezionato tra i Giovani con Virale) ma solo ora arriva il primo EP ufficiale., in controtendenza con certi meccanismi in rincorsa dell’industria discografica, si è concesso il tempo di fare musica secondo i suoi ritmi. Ma non solo. Dopo un esordio tutti gli effetti ‘virale’, tale da inebriare chiunque, ha deciso di non mettere in pausa la sua vita inseguendo le classifiche. Ora, a un passo dalla laurea, questo EP –– fa il punto di un viaggio vissuto secondo i suoi tempi e guarda ai prossimi passi da compiere. “Per me questo progetto rappresenta un po’ un punto di chiusura di tutto il percorso degli ultimi tre anni”, ci spiega. “Ma rappresenta anche un punto d’inizio.