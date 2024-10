Lo stadio in cui andrà in scena la partita di stasera. Kybunpark, 20mila posti coperti (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’impianto che stasera ospiterà la sfida tra il San Gallo e la Fiorentina è il Kybunpark, esaurito per l’occasione. Per le gare europee la capienza è leggermente ridotta rispetto al campionato (19.694). stasera sugli spalti ci saranno poco più di 18mila spettatori, di cui 1.100 viola nel settore ospiti. Costruito nel 2008 grazie anche al contributo di privati come l’Ikea, è coperto in tutti i settori e ha sostituito il vecchio Espenmoos. L’inaugurazione c’è stata il 30 maggio del 2008 con una partita tra la Svizzera e il Liechtenstein. Ale. La. Sport.quotidiano.net - Lo stadio in cui andrà in scena la partita di stasera. Kybunpark, 20mila posti coperti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’impianto cheospiterà la sfida tra il San Gallo e la Fiorentina è il, esaurito per l’occasione. Per le gare europee la capienza è leggermente ridotta rispetto al campionato (19.694).sugli spalti ci saranno poco più di 18mila spettatori, di cui 1.100 viola nel settore ospiti. Costruito nel 2008 grazie anche al contributo di privati come l’Ikea, è coperto in tutti i settori e ha sostituito il vecchio Espenmoos. L’inaugurazione c’è stata il 30 maggio del 2008 con unatra la Svizzera e il Liechtenstein. Ale. La.

