LIVE Darderi-Draper 1-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro perfetto al servizio in avvio di match (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 1-1 servizio e dritto. 40-30 servizio vincente. 30-30 Gratuito di dritto del britannico, che ha iniziato teso. 30-15 In rete il cambio lungoriga di rovescio di Darderi. 15-15 Ace (1°) anche per Draper. 0-15 Doppio fallo (1°)! Parziale di 5-0! 1-0 A zero l’azzurro in apertura! 40-0 Ace (2°)! 30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Draper. 15-0 Ace (1°)! Luciano Darderi al servizio Giocatori in campo! 13:20 Darderi ha conquistato 50 punti importanti mettendo fine alla carriera di Dominic Thiem nella giornata di martedì. L’obiettivo top 50 a fine stagione pare alla portata, ricordando come l’italo-argentino sia stato impegnato nei weekend scorsi in serie A1 maschile italiana, ovviamente su terra battuta. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper 1-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro perfetto al servizio in avvio di match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 1-1e dritto. 40-30vincente. 30-30 Gratuito di dritto del britannico, che ha iniziato teso. 30-15 In rete il cambio lungoriga di rovescio di. 15-15 Ace (1°) anche per. 0-15 Doppio fallo (1°)! Parziale di 5-0! 1-0 A zero l’in apertura! 40-0 Ace (2°)! 30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio. 15-0 Ace (1°)! LucianoalGiocatori in campo! 13:20ha conquistato 50 punti importanti mettendo fine alla carriera di Dominic Thiem nella giornata di martedì. L’obiettivo top 50 a fine stagione pare alla portata, ricordando come l’italo-argentino sia stato impegnato nei weekend scorsi in serie A1 maschile italiana, ovviamente su terra battuta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta San Gallo Fiorentina/ Streaming, video tv: viola per il bis (Conference League, 24 ottobre 2024) - Diretta San Gallo Fiorentina, streaming, video e tv: i toscani vanno in Svizzera alla ricerca della seconda vittoria di fila in Conference League. (ilsussidiario.net)

Olimpia Milano-Anadolu Efes in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpia Milano-Anadolu Efes in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming ... (sport.sky.it)

San Gallo-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - La squadra di Palladino cerca il bis in Conference League dopo il successo all’esordio contro il The New Saints. Moise Kean, uscito malconcio dalla trasferta ... (repubblica.it)