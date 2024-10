Amica.it - “L’isola degli idealisti”: Elisabetta Sgarbi nel mondo di Scerbanenco

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (askanews) – È tratto da un romanzo inedito di GiorgioL’isolaidealisti, il film dipresentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma. È ambientato in una villa che si trova su un’isola avvolta dalla nebbia. Lì vive una famiglia bizzarra chiusa in sé, lontana dal, che all’improvviso entra in contatto con la realtà, con la vita esterna, attraverso l’arrivo di due ladri, a cui propone un patto.: “La risposta al richiamo della vita” «Ci piaceva questo, questa unità di luogo e questi mondi a confronto», ha affermato la regista. «C’è la realtà che entra in un luogo che è la teoria della realtà, perché ormai questi signori sono fuori dal, ma sono assolutamente attratti. Ecco perché questa irragionevolezza di un patto è in realtà un’idea di rispondere al richiamo della vita.