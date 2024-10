Le regole del night club: "Un locale a luci rosse?. Qui solo drink e balletti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non si potevano fare atti sessuali, era una delle regole che venivano dette subito alle ragazze e se un cliente si avvicinava interveniva subito un collaboratore che lo invitava ad andarsene perché c’erano le telecamere che riprendevano tutto". A raccontarlo ieri davanti ai giudici una ragazza dell’Est che ha lavorato nel night club di Varedo ora al centro di un processo al Tribunale di Monza perché ritenuto luogo dove si ‘vendevano’ giovani donne, italiane e straniere, costrette secondo l’accusa a vendersi per soldi in un circolo privato nel retro di un ristorante dotato di una sala bar, locali privé e una vip room con al centro una vasca idromassaggio. Imputati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione un 76enne e un 49enne padre e figlio e un 51enne, ritenuti i gestori del night club. Ilgiorno.it - Le regole del night club: "Un locale a luci rosse?. Qui solo drink e balletti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non si potevano fare atti sessuali, era una delleche venivano dette subito alle ragazze e se un cliente si avvicinava interveniva subito un collaboratore che lo invitava ad andarsene perché c’erano le telecamere che riprendevano tutto". A raccontarlo ieri davanti ai giudici una ragazza dell’Est che ha lavorato neldi Varedo ora al centro di un processo al Tribunale di Monza perché ritenuto luogo dove si ‘vendevano’ giovani donne, italiane e straniere, costrette secondo l’accusa a vendersi per soldi in un circolo privato nel retro di un ristorante dotato di una sala bar, locali privé e una vip room con al centro una vasca idromassaggio. Imputati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione un 76enne e un 49enne padre e figlio e un 51enne, ritenuti i gestori del

