Ilgiorno.it - L’asta della solidarietà con la chitarra-gioiello autografata dai Muse

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unadeidai componentiband sarà messa alper acquistare altri esoscheletri. Valentina Tagliabue prosegue il suo percorso per aiutare Aias Monza e altre associazioni che si occupano di malattie neurodegenerative e lo fa attraverso i canali dell’arte di cui è appassionata. Per questo ha chiesto aiuto a Andy Fumagalli, musicista dei Bluvertigo e artista figurativo, attraverso cui è entrata in contatto con Adrian Manson, numero unoManson Guitar che le ha regalato unaoriginalerock band dei. "è ancora a costruire – spiega Andy –, ma considerato il valore dello strumento, si partirà da una base d’asta di 10mila euro. Verranno accettate offerte fino alla fine di gennaio. Si tratta veramente di uno strumento eccellente. L’ho provata e chi se la aggiudicherà avrà un