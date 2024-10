Sport.quotidiano.net - La Signora si scopre brutta all’appuntamento

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nessuno, prima dello Stoccarda, aveva battuto la Juventus in questa stagione. E nessuno, prima dello Stoccarda, aveva affrontato la Juventus così: prendendola alta, non lasciandole respiro. Strategia vincente per i tedeschi e interessante per le prossime avversarie dei bianconeri, perché quella che Thiago Motta ha definito al termine una "partita complicata" sfociata in una "sconfitta durissima", ha messo a nudo una debolezza sino a martedì sera nascosta. Già, perché si era già avuto modo di notare quanto la Juventus faticasse, soprattutto in casa, contro squadre capaci di coprirsi neutralizzando le sortite dei suoi esterni (era accaduto in campionato con Roma, Napoli, Cagliari, Lazio), finendo per mostrare una sterilità in attacco che, se non altro, si accompagnava a una fase difensiva granitica.