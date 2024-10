Kate e William, retroscena velenoso sulla loro relazione: cosa si vocifera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social. Da quando hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia, Kate e William sono sempre apparsi come il modello di perfezione. I loro gesti impeccabili e i modi misurati hanno catturato l’attenzione di fotografi e telecamere, che hanno seguito ogni istante della loro vita insieme. Tuttavia, nel privato, lontano dagli sguardi indiscreti, la realtà sembra essere ben diversa. Che cosa sta succedendo? Andiamo a scoprire insieme l’ultima indiscrezione sulla coppia reale. Tvzap.it - Kate e William, retroscena velenoso sulla loro relazione: cosa si vocifera Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social. Da quando hanno fatto laprima apparizione pubblica come coppia,sono sempre apparsi come il modello di perfezione. Igesti impeccabili e i modi misurati hanno catturato l’attenzione di fotografi e telecamere, che hanno seguito ogni istante dellavita insieme. Tuttavia, nel privato, lontano dagli sguardi indiscreti, la realtà sembra essere ben diversa. Chesta succedendo? Andiamo a scoprire insieme l’ultima indiscrezionecoppia reale.

Kate e William - George distrugge i loro piani : ecco perché - Ecco cosa vorrebbe fare da grande. La sua formazione, in ogni modo, prosegue come vuole la tradizione, così come è anche accaduto per suo padre il principe William. Kate e William sono rimasti sconvolti da quello che il piccolo George gli avrebbe rivelato sulle sue aspirazioni future. Infatti, al contrario di ciò che gli spetta per il futuro, come vuole la tradizione della corona inglese, il più grande tra i fratelli vorrebbe qualcosa di differente. (Velvetgossip.it)

Kate Middleton non porta più l’anello di fidanzamento : nuove fedine - il loro significato - Si trattava di un grosso zaffiro ovale di Ceylon di 12 carati circondato da 14 diamanti rotondi incastonati in oro bianco a 18 carati. Negli ultimi giorni, l’assenza dell’anello di Kate ha suscitato grande curiosità e speculazioni tra i media e il pubblico. Perché Kate Middleton non porta più l’anello di fidanzamento Tuttavia, fonti vicine alla famiglia reale hanno rassicurato il pubblico, spiegando che la decisione di Kate di non indossare l’anello potrebbe essere legata a ragioni pratiche e non a problemi personali o di coppia. (Caffeinamagazine.it)

Kate Middleton - perché non indossa più l’anello di Diana : una scomparsa dolorosa - Impegnata in un complesso percorso di cura, Kate non avrebbe piacere a indossarlo. In effetti l’anello con zaffiro sarebbe sparito dalla mano della Principessa Kate proprio in relazione alla sua cura per guarire dal cancro. Non è dunque sfuggito all’attenzione generale il fatto che la principessa del Galles non abbia più al dito il celebre anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana, donatole da William. (Dilei.it)