Ispettori del Mef a Palazzo di Città, presunte verifiche del rispetto del Patto Salva Città (Di giovedì 24 ottobre 2024) Blitz, lunedì, degli Ispettori del Mef, a Palazzo di Città: come riporta "Le Cronache", alcuni consiglieri di maggioranza hanno provato a chiedere spiegazioni per capire se il Comune oggi viva un momento di crisi economica importante, come più volte denunciato, e se vi siano altre problematiche

