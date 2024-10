Incendio stradale sul viadotto Rio Gozzo: distrutti autoarticolato e furgoncini senza feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’incidente di notevole importanza ha avuto luogo a mezzanotte sul viadotto “Rio Gozzo”, situato lungo l’autostrada A10 in direzione Italia, nei pressi di Sanremo. Le fiamme hanno avvolto un autoarticolato e i due furgoni trasportati, fortunatamente senza provocare feriti. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo dei vigili del fuoco e ha comportato la chiusura temporanea del tratto autostradale. Il focolaio dell’Incendio e l’intervento dei vigili del fuoco L’Incendio si è sviluppato, per cause da determinare, dalla motrice dell’autoarticolato, rapidamente propagandosi al resto del mezzo e ai furgoni che trasportava. Il conducente, notando il rapido divampare delle fiamme, ha avuto il riflesso di fermarsi prima di entrare in galleria, evitando così potenziali danni umani e materiali più gravi. Gaeta.it - Incendio stradale sul viadotto Rio Gozzo: distrutti autoarticolato e furgoncini senza feriti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’incidente di notevole importanza ha avuto luogo a mezzanotte sul“Rio”, situato lungo l’autostrada A10 in direzione Italia, nei pressi di Sanremo. Le fiamme hanno avvolto une i due furgoni trasportati, fortunatamenteprovocare. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo dei vigili del fuoco e ha comportato la chiusura temporanea del tratto auto. Il focolaio dell’e l’intervento dei vigili del fuoco L’si è sviluppato, per cause da determinare, dalla motrice dell’, rapidamente propagandosi al resto del mezzo e ai furgoni che trasportava. Il conducente, notando il rapido divampare delle fiamme, ha avuto il riflesso di fermarsi prima di entrare in galleria, evitando così potenziali danni umani e materiali più gravi.

