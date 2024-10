Ilaria Salis, Cruciani contro la sinistra: “Fatela processare!”. Poi il vaffa: a chi l’ha mandato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe Cruciani interviene a gamba tesa su Ilaria Salis e sulla sinistra. Sta facendo molto discutere, infatti, la decisione dell’Ungheria di Viktor Orban di chiedere all’Europarlamento la revoca dell’immunità ad Ilaria Salis per poterla processare. L’eurodeputata, eletta con Avs, come noto è uscita dalle carceri di Budapest proprio in virtù dell’elezione e dell’immunità ottenuta insieme allo scranno. Giuseppe Cruciani, durante la puntata del 23 ottobre de “La Zanzara“, il programma che conduce su Radio24 insieme al collega David Parenzo, ha messo nel mirino proprio la sinistra, e in particolar modo l’opposizione di Pd e Avs: “Per anni, voi della sinistra vi siete battuti contro l’immunità. Bisogna difendersi nel processo, non dal processo, dicevate. Ma adesso, quando tocca a voi, come la mettiamo? Ridate la Salis all’Ungheria, toglietele l’immunità!”, il suo appello. Thesocialpost.it - Ilaria Salis, Cruciani contro la sinistra: “Fatela processare!”. Poi il vaffa: a chi l’ha mandato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppeinterviene a gamba tesa sue sulla. Sta facendo molto discutere, infatti, la decisione dell’Ungheria di Viktor Orban di chiedere all’Europarlamento la revoca dell’immunità adper poterla. L’eurodeputata, eletta con Avs, come noto è uscita dalle carceri di Budapest proprio in virtù dell’elezione e dell’immunità ottenuta insieme allo scranno. Giuseppe, durante la puntata del 23 ottobre de “La Zanzara“, il programma che conduce su Radio24 insieme al collega David Parenzo, ha messo nel mirino proprio la, e in particolar modo l’opposizione di Pd e Avs: “Per anni, voi dellavi siete battutil’immunità. Bisogna difendersi nel processo, non dal processo, dicevate. Ma adesso, quando tocca a voi, come la mettiamo? Ridate laall’Ungheria, toglietele l’immunità!”, il suo appello.

