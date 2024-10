I sindacati dei medici annunciano uno sciopero il 20 novembre contro la manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) I sindacati dei medici hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 20 novembre per protestare contro la manovra economica che considerano «deludente». L’agitazione è stata indetta da Anaao, Cimo e dal sindacato degli infermieri Nursing Up. Il testo della legge di bilancio, hanno spiegato le sigle, «conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi». La manovra, hanno rilevato, prevede un aumento dell’indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro nette per i medici e 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per i medici e zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro. Lettera43.it - I sindacati dei medici annunciano uno sciopero il 20 novembre contro la manovra Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ideihanno proclamato unonazionale per il 20per protestarelaeconomica che considerano «deludente». L’agitazione è stata indetta da Anaao, Cimo e dal sindacato degli infermieri Nursing Up. Il testo della legge di bilancio, hanno spiegato le sigle, «conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi». La, hanno rilevato, prevede un aumento dell’indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro nette per ie 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per ie zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - il 20 novembre sciopero generale dei sindacati sanitari e medici - “Il testo della Legge di Bilancio per il 2025 conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi” per questo i “sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, confermando la manifestazione del 20 novembre, proclamano lo sciopero nazionale di 24 ore nella stessa giornata di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie”. (Lapresse.it)

Manovra : sindacati sanitari e medici - sciopero nazionale il 20 novembre - Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Il testo della Legge di Bilancio per il 2025 conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi” per questo i “sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, confermando la manifestazione del 20 novembre, proclamano lo sciopero nazionale di 24 ore nella stessa giornata di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie”. (Lapresse.it)

Sciopero dei medici il 20 novembre - sindacati contro la Manovra - Lo sciopero nazionale di 24 ore di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie (indetto dalle sigle Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up) si terrà il 20 novembre. . I sindacati dei medici hanno indetto uno sciopero nazionale per protestare contro la legge di Bilancio che considerano "deludente". (Tg24.sky.it)