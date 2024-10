Ilrestodelcarlino.it - I cento anni di Ireneo. Grande festa alla ‘Bedeschi’

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ieri mattinacasa residenza anziani ‘F.lli Bedeschi’ di Bagnacavallo per il centesimo compleanno diGiovBortolotti, ospite della struttura gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. Accanto ai familiari sono intervenuti l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini e la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli. Il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora Maura Zavaglini hanno omaggiato Bortolotti con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione comunale.nasce nel borgo di Gombola, nel Modenese, il 23 ottobre 1924. Frequenta le scuole finoquinta elementare poi, a 18, si iscrivescuola dei Carabinieri di Torino. Durante la guerra viene deportato in Germania, come prigioniero.