Hanno scelto Vlahovic: Juventus avvertita (Di giovedì 24 ottobre 2024) La scelta per l'attacco del futuro ricade su Vlahovic: decisione presa, un avvertimento importante per la Juventus Momento discretamente importante per la Juventus e per Dusan Vlahovic. Per i bianconeri, tanti match cruciali per inseguire la consacrazione ad alti livelli sia in campionato che in Champions. Fidando nel rendimento dell'attaccante serbo, che dovrà trascinare l'attacco almeno fino a gennaio, quando potrà esserci il ritorno di Milik a dargli man forte oppure l'acquisto di un nuovo centravanti di scorta. Ma come sappiamo, non c'è solo questo sul piatto, tutt'altro. Dusan Vlahovic (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Juventus e Vlahovic che stanno anche discutendo del rispettivo futuro insieme, con una partita ancora apertissima da questo punto di vista. La Juventus vorrebbe il rinnovo di Vlahovic, tema che abbiamo ripetutamente affrontato sulle pagine di Calciomercato.

