Grande Fratello, spunta un retroscena su Simone, ex fidanzato di Yulia Bruschi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Simone Costa è l'ex fidanzato di Yulia Bruschi, entrato nella Casa del GF per un confronto con la gieffina. Su di lui sono emerse nuove informazioni nelle scorse ore. Ecco cosa sappiamo. Comingsoon.it - Grande Fratello, spunta un retroscena su Simone, ex fidanzato di Yulia Bruschi Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Costa è l'exdi, entrato nella Casa del GF per un confronto con la gieffina. Su di lui sono emerse nuove informazioni nelle scorse ore. Ecco cosa sappiamo.

Yulia Bruschi e il fidanzato Simone hanno finto al GF? Spunta un accordo - . Stando a quanto trapelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che i due abbiano pianificato prima del programma il tutto. L’uomo è riuscito a mantenere una calma e una pacatezza che ha colpito tutti, ma cosa c’è dietro il suo comportamento? A quanto pare potrebbe esserci un accordo. (Tutto.tv)

GF - Julia e Simone ‘stanno mentendo’ : spunta anche un altro ‘fidanzato’ - . Lei nella casa aveva fatto sapere che la loro relazione è iniziata lo scorso luglio, lui però ha detto che stanno insieme da sei mesi, ha anche fatto sapere che convivevano. Tra loro, come ha quasi ammesso anche lei nella Casa nelle ultime ore, ci sarebbe un accordo ben preciso: “Là dentro gioca, fai quello che vuoi”. (Bollicinevip.com)