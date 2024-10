Davidemaggio.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore in Spagna

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Mi possono far vedere pure mentre sco*ano che non mi importa niente”. Javier alla fine c’ha visto lungo su: i due concorrenti delsono finiti a letto insieme al Gran Hermano. Ciò che il GF italiano divideva, dunque, quello spagnolo ha unito, in una notte tra i due – a quanto pare – piuttosto focosa. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, a sentire cose, a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più e è partita questa passione ha dichiaratonel Confessionale della Casa di Madrid, mentre nella pillola quotidiana su Canale 5 – che ha curiosamente trasmesso i video di Telecinco – scorrono le immagini di lei sotto le coperte con, tra carezze, baci appassionati e tutto ciò che chiaramente non si è visto ma era facilmente immaginabile.