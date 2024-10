Grande Fratello, Helena contro Lorenzo e Shaila: un video li incastra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al Grande Fratello è tempo di fare il punto su Shaila e Lorenzo. Ci pensa la modella Helena parlando con Jessica. Ecco cosa si sono dette Helena ai coinquilini del Grande Fratello, lunedì dopo la puntata, ha confidato i suoi sentimenti nei confronti di Lorenzo. Intanto Lorenzo amoreggia con Shaila al Grande Fratello spagnolo e Helena ieri sera è tornata a parlare di Lorenzo con Jessica. La modella alla compagna d’avventura ha raccontato che Lorenzo Spolverato qualche giorno fa ha detto a lei che Shaila non gli piace. Jessica è intervenuta per dire che secondo lei Shaila non nutre interesse né per Javier né per Lorenzo ma che è solo interessata al gioco. 361magazine.com - Grande Fratello, Helena contro Lorenzo e Shaila: un video li incastra Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alè tempo di fare il punto su. Ci pensa la modellaparlando con Jessica. Ecco cosa si sono detteai coinquilini del, lunedì dopo la puntata, ha confidato i suoi sentimenti nei confronti di. Intantoamoreggia conalspagnolo eieri sera è tornata a parlare dicon Jessica. La modella alla compagna d’avventura ha raccontato cheSpolverato qualche giorno fa ha detto a lei chenon gli piace. Jessica è intervenuta per dire che secondo leinon nutre interesse né per Javier né perma che è solo interessata al gioco.

