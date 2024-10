Gran Hermano, Lorenzo senza freni abbracciato a Shaila: "Ho l'alzabandiera quando ti tocco" - VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra Shaila e Lorenzo il clima è sempre più bollente: ecco che cosa si sono detti Tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non ci sono più freni, manca solo il bacio che tutti attendono. Nelle ultime ore, all'interno della casa del Gran Hermano, i due sono sempre più vicini fisicamente e si sono Ilgiornaleditalia.it - Gran Hermano, Lorenzo senza freni abbracciato a Shaila: "Ho l'alzabandiera quando ti tocco" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trail clima è sempre più bollente: ecco che cosa si sono detti TraSpolverato eGatta non ci sono più, manca solo il bacio che tutti attendono. Nelle ultime ore, all'interno della casa del, i due sono sempre più vicini fisicamente e si sono

Gran Hermano - Shaila confessa : "Sono innamorata di Lorenzo" - lui passa alle frasi bollenti - VIDEO - Shaila e Lorenzo in Spagna si stanno lasciando andare completamente e gli ultimi video sono delle bombe, come reagirà Javier? Shaila e Lorenzo al Gran Germano in Spagna sono sempre più vicini e nelle ultime ore si sono lasciati andare a confessioni che i fan del reality attendevano da tempo. . (Ilgiornaleditalia.it)

Grande Fratello - la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta - Al Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con Shaila Gatta. Alla ballerina, il modello ha fatto poi una dichiarazione in ginocchio. (Comingsoon.it)

Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore al GF spagnolo? Lui si lascia scappare qualcosa - Insomma, sembra proprio che, ormai, tra i due sia scoppiata la passione, pertanto, non resta che attendere il loro ritorno in Italia per scoprire quali saranno le reazioni di Javier Martinez ed Helena Prestes a tutto questo. Che donna che per lavoro ci fa sesso tocca il pacco ecc. Anche durante il giorno Spolverato e la Gatta sembrano non riuscire a togliersi le mani da dosso, cosa che in Italia non accadeva certamente. (Tutto.tv)