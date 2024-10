Ilgiorno.it - Giovanna Chinnici, chi era la donna uccisa dal cognato a Nova Milanese

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Monza e Brianza), 24 ottobre 2024 – Dolce, solare, “unameravigliosa”. La città diconosceva e amava, ladi 63 anniieri sotto casa dalle coltellate inferte dalmentre tentava di difendere la figlia. Volontaria della sezione Arci di, è stata ricordata dai suoi amici e “colleghi” con uno struggente post su Facebook. “Purtroppo abbiamo appena ricevuto una terribile notizia che ci ha lasciato sconvolti e profondamente addolorati. Oggi pomeriggio è stata, una dolcissima, amabile, intelligente, solare persona che ha collaborato come volontaria presso il nostro circolo nel coordinamento dei corsi di psicomotricità dedicati a bimbi. In questo momento non riusciamo ad esprimere con le parole il nostro dolore e la nostra profonda angoscia”.