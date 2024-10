Furto al supermercato, scappano ma non fanno i conti con due carabinieri liberi dal servizio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Furto in un supermercato di Vetralla. Due donne, stando a quanto ricostruito, si sono avvicinate a un 67enne di Blera e mentre attendeva il proprio turno al banco pescheria, approfittando di un momento di distrazione, le hanno rubato il portafoglio dalla borsa.È successo nel pomeriggio del 16 Viterbotoday.it - Furto al supermercato, scappano ma non fanno i conti con due carabinieri liberi dal servizio Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in undi Vetralla. Due donne, stando a quanto ricostruito, si sono avvicinate a un 67enne di Blera e mentre attendeva il proprio turno al banco pescheria, approfittando di un momento di distrazione, le hanno rubato il portafoglio dalla borsa.È successo nel pomeriggio del 16

