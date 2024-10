Francia, Marsiglia, sindaco dichiara guerra a box chiavi di Airnb (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nel mirino del comune di Marsiglia da diversi mesi, i proprietari di affitti turistici a breve termine come Airbnb dovranno rimuovere le cassette portachiavi dai loro alloggi appese negli spazi pubblici. Le piccole scatole appese ai pali, alle recinzioni e talvolta anche ai bidoni della spazzatura cittadina devono scomparire. In un comunicato stampa, la città di Marsiglia annuncia che è alla ricerca di cassette portachiavi per Airbnb e altri affitti turistici ammobiliati a breve termine. Questo tipo di edilizia abitativa è già nel mirino del sindaco Benoît Payan e della sua amministrazione da diversi mesi. Recentemente il sindaco ha annunciato che d’ora in poi chi prenderà in affitto un alloggio tramite Airbnb dovrà affittare anche gli altri alloggi in modo tradizionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nel mirino del comune dida diversi mesi, i proprietari di affitti turistici a breve termine come Airbnb dovranno rimuovere le cassette portadai loro alloggi appese negli spazi pubblici. Le piccole scatole appese ai pali, alle recinzioni e talvolta anche ai bidoni della spazzatura cittadina devono scomparire. In un comunicato stampa, la città diannuncia che è alla ricerca di cassette portaper Airbnb e altri affitti turistici ammobiliati a breve termine. Questo tipo di edilizia abitativa è già nel mirino delBenoît Payan e della sua amministrazione da diversi mesi. Recentemente ilha annunciato che d’ora in poi chi prenderà in affitto un alloggio tramite Airbnb dovrà affittare anche gli altri alloggi in modo tradizionale.

