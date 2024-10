Quifinanza.it - Fmi bacchetta l’Italia sul debito e invita il Governo a essere più “ambizioso”

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Paesi con un“ancora molto alto” comedevono“più ambiziosi“. È l’invito rivolto dal Fondo monetario internazionale aldi Giorgia Meloni tramite le parole del vice capo del dipartimento europeo, Helge Berger, secondo cui le politiche economiche di Roma vanno nella direzione giusta della riduzione del, ma non sarebbero sufficienti. Le stime dell’Fmi Il punto sul quadro economico italiano è stato fatto in occasione della presentazione dell’outlook sull’Europa, il rapporto semestrale diffuso durante gli incontri annuali della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale in corso a Washington. Per l’eurozona.