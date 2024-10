Energia, filiera impiantistica unita per sostenibilità ambientale ed efficientamento (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le associazioni di categoria della filiera dell’impiantistica si uniscono per rinforzare un messaggio di fondamentale importanza: il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione passa soprattutto dall’efficientamento energetico degli edifici. La lettera di intenti sottoscritta da Angaisa, le associazioni federate Anima Confindustria Aqua Italia, Assoclima, Assotermica e Avr, Assocamini e Unicalor di Applia Italia, Assistal Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le associazioni di categoria delladell’si uniscono per rinforzare un messaggio di fondamentale importanza: il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione passa soprattutto dall’energetico degli edifici. La lettera di intenti sottoscritta da Angaisa, le associazioni federate Anima Confindustria Aqua Italia, Assoclima, Assotermica e Avr, Assocamini e Unicalor di Applia Italia, Assistal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Energia, filiera impiantistica unita per sostenibilità ambientale ed efficientamento - Le associazioni di categoria della filiera dell’impiantistica si uniscono per rinforzare un messaggio di fondamentale importanza: il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione passa soprattutt ... (adnkronos.com)

Povertà energetica a Catanzaro. Al via il progetto Energia in periferia: 40mila euro per 100 famiglie fragili - Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Advertisement cookies are used to ... (giornaledicalabria.it)

L'idrogeno non decolla, in Europa produzione sotto al 50% dei target Ue e in Italia la strategia è in ritardo - Oggi a Milano si è tenuto il convegno “Il futuro dell’idrogeno: dalle strategie nazionali al mercato globale” organizzato da AGICI per l’edizione 2024 dell’Osservatorio sul Mercato Internazionale dell ... (alternativasostenibile.it)

Elettricità Futura, come è arrivata la svolta per la sostituzione del presidente Re Rebaudengo - La ricostruzione dei passaggi che hanno portato all'avvio del processo per il cambio di governance ... (adnkronos.com)

Nucleare del futuro: tutte le idee scaturite dal convegno di Telenord e Propeller Club a Palazzo Interiano Pallavicino - All'indirizzo https://telenord.it/nuove-energie è disponibile l'intera giornata di lavori congressuali A 37 anni dal referendum post-Chernobyl, nelle difficoltà della transizione forse utopistica da c ... (telenord.it)