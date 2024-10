Inter-news.it - Dumfries si riprende la fascia destra: grattacapo Inzaghi per Inter-Juventus

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con le prestazioni contro Roma (uno spezzone) e Young Boys, Denzelha dimostrato di potersire la titolarità sulla. Creando, in questo senso, una Simonein vista di. DI NUOVO AL MASSIMO – Prestazioni nettamente convincenti quelle di Denzelnelle ultime due uscite con la maglia dell’. L’inizio di stagione per l’olandese non è stato dei più semplici, con la questione rinnovo ancora aperta e la titolarità persa sullaa favore di Matteo Darmian. Una situazione che potrebbe però presto cambiare. Non solo perché il rinnovo è ormai a un passo dall concretizzarsi, ma anche per le prestazioni proprio delle ultime gare. La sfida vinta per 0-1 allo stadio Olimpico contro i giallorossi ha evidenziato le difficoltà per Matteo Darmian, non più abituato al ruolo di esterno a tutta