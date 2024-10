Don Matteo 14, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà Stasera, 24 ottobre 2024, su Rai1 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Don Matteo 14 torna a farci compagnia Stasera, giovedì 24 ottobre 2024. Scopriamo insieme cosa succederà nella Seconda Puntata della Fiction, in onda su Rai1. Come se la caveranno Don Massimo e il Maresciallo Cecchini con Giulia e il Capitano Martini? Comingsoon.it - Don Matteo 14, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà Stasera, 24 ottobre 2024, su Rai1 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Don14 torna a farci compagnia, giovedì 24. Scopriamo insiemenelladella Fiction, in onda su. Come se la caveranno Don Massimo e il Maresciallo Cecchini con Giulia e il Capitano Martini?

Un nuovo piccolo amico viene a vivere in canonica : Bart - 7 anni. Questo e altro nella seconda puntata di "Don Matteo 14" con Raoul Bova - Ma non è così semplice: Bart fa fatica ad adattarsi perché ha vissuto gli ultimi anni isolato in campagna. Dopo il grande successo della prima puntata, accolta da quasi 5 milioni di spettatori e punte del 30 % di share, stasera in tv, arriva la seconda puntata di Don Matteo 14. Gaia Messerklinger ed Eugenio Mastrandrea in una scena di “Don Matteo 14” (foto Virginia Bettoja ufficio stampa Rai) The post “Don Matteo 14” stasera in tv la seconda puntata: in canonica arriva un nuovo amico appeared first on Amica. (Amica.it)

Don Matteo 14 - stasera in tv la seconda puntata : le anticipazioni - . . Il trascorrere del tempo non intacca il successo di "Don Matteo", la serie televisiva di Rai 1 per anni dominata dalla figura di Terence Hill. Nel corso della passata stagione, quest'ultimo si è congedato dall'affezionato pubblico, lasciando spazio a un nuovo protagonista: il Don Massimo di Raoul. (Today.it)

Anticipazioni Don Matteo 14 seconda puntata - un incontro inaspettato che cambia tutto : colpo di scena - Bart non è solo un bambino, ma un simbolo di speranza, capace di unire la comunità di Spoleto e di portare un raggio di luce anche nei momenti più bui? Dall’altro lato, Cecchini e il Capitano Anceschi rappresentano quel mix perfetto di serietà e comicità, con i loro tentativi goffi e le situazioni imbarazzanti che stemperano la tensione e offrono al pubblico momenti di puro intrattenimento. (Ilcorrieredellacitta.com)