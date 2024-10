Spazionapoli.it - Conte sfida il “suo” Lecce: il bilancio dei precedenti in carriera

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonioè pronto are il “suo”: cosa dicono iincontro la squadra della sua città natale E’ nato e cresciuto a, ha iniziato a muovere i suoi primi passi come giocatore nella squadra della sua città, fino a diventare un professionista. Dal 1986 al 1991 ne ha indossato la maglia ad alti livelli, prima del suo trasferimento alla Juventus. Da allenatore non si è mai seduto sulla panchina del club pugliese, anzi, inha scelto il Bari, non proprio la più amata da quelle parti. Eppure per Antonionon sarà unaqualunque quella di sabato prossimo alle 15. La gara contro ilal Maradona sarà importante per il Napoli, che avrà la chance di restare in testa alla classifica e sperare di allungare su almeno una tra Inter e Juventus, che si affronteranno domenica alle 18 per il derby d’Italia.