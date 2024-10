Conte “licenzia” Grillo: niente rinnovo di contratto, addio al maxi-compenso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beppe Grillo “è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ha annunciato così la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. Il mezzo usato dall'ex presidente del Consiglio per formalizzare una rottura nell'aria da settimane è stato il nuovo libro di Bruno Vespa: “Hitler e Mussolini – L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa)”. Il volume, edito da Mondadori - Rai Libri, uscirà il 30 ottobre. Conte, nel libro, spiega le motivazioni dietro il divorzio: “Grillo ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Iltempo.it - Conte “licenzia” Grillo: niente rinnovo di contratto, addio al maxi-compenso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beppe“è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, ha annunciato così la sua decisione di non rinnovare ildi 300mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle. Il mezzo usato dall'ex presidente del Consiglio per formalizzare una rottura nell'aria da settimane è stato il nuovo libro di Bruno Vespa: “Hitler e Mussolini – L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa)”. Il volume, edito da Mondadori - Rai Libri, uscirà il 30 ottobre., nel libro, spiega le motivazioni dietro il divorzio: “ha rivendicato ilcome garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto.

