“Comunicazione per Jessica”. Al Grande Fratello non se l’aspettava nessuno. E neache fuori (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attesa per la prossima puntata del Gf 18, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, cresce di giorno in giorno. Al suo fianco, come di consueto, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli continua a occuparsi del lato social del programma. Questa volta, non ci saranno eliminazioni, ma verranno scelti due concorrenti tra i preferiti del pubblico, che diventeranno immuni per il prossimo televoto. I nominativi che si contendono il titolo di preferito sono: Amanda Lecciso, Maria Vittoria Minghetti, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. Il pubblico di Mediaset avrà l’ultima parola su chi tra loro conquisterà più consensi. Al momento, i risultati parziali vedono Iago Garcia in testa con il 26% delle preferenze, seguito da Luca Giglioli con il 14%. Tuttivip.it - “Comunicazione per Jessica”. Al Grande Fratello non se l’aspettava nessuno. E neache fuori Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attesa per la prossima puntata del Gf 18, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, cresce di giorno in giorno. Al suo fianco, come di consueto, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli continua a occuparsi del lato social del programma. Questa volta, non ci saranno eliminazioni, ma verranno scelti due concorrenti tra i preferiti del pubblico, che diventeranno immuni per il prossimo televoto. I nominativi che si contendono il titolo di preferito sono: Amanda Lecciso, Maria Vittoria Minghetti, Helena Prestes, Iago Garcia,Morlacchi e Luca Giglioli. Il pubblico di Mediaset avrà l’ultima parola su chi tra loro conquisterà più consensi. Al momento, i risultati parziali vedono Iago Garcia in testa con il 26% delle preferenze, seguito da Luca Giglioli con il 14%.

