Cobolli Gigli: “ADL manterrà la schiena dritta con Kvara” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Oltre a parlare del momento della sua ex squadra, si è soffermato sul rinnovo di Kvaratskhelia. Di seguito la sua intervista alla radio. Cobolli Gigli sul rendimento negativo di Vlahovic? “Se guardiamo la partita con lo Stoccarda era sempre solo, la Juve si fermava prima dell’area di rigore. Dunque, non si può criticare Vlahovic, ma l’intera manovra dattacco della Juve. Vlahovic é un grande giocatore, che se gli metti qualche pallone a disposizione li sfrutta al massimo. Se si guarda la partita contro lo Stoccarda, loro arrivavano facilmente alla nostra porta. Si creavano degli spazi che portavano alla nostra porta. Perin ha fatto delle grandi parate, ma Perin da solo non può bastare”. Terzotemponapoli.com - Cobolli Gigli: “ADL manterrà la schiena dritta con Kvara” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovanni, ex presidente della Juventus è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Oltre a parlare del momento della sua ex squadra, si è soffermato sul rinnovo ditskhelia. Di seguito la sua intervista alla radio.sul rendimento negativo di Vlahovic? “Se guardiamo la partita con lo Stoccarda era sempre solo, la Juve si fermava prima dell’area di rigore. Dunque, non si può criticare Vlahovic, ma l’intera manovra dattacco della Juve. Vlahovic é un grande giocatore, che se gli metti qualche pallone a disposizione li sfrutta al massimo. Se si guarda la partita contro lo Stoccarda, loro arrivavano facilmente alla nostra porta. Si creavano degli spazi che portavano alla nostra porta. Perin ha fatto delle grandi parate, ma Perin da solo non può bastare”.

