Claudia Pandolfi al cinema contro il bullismo | Non voltate la testa altrimenti fa ancora più male

(Di giovedì 24 ottobre 2024)presenta alla Festa deldi Roma “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e parla diattraverso il grande schermo. La settima arte come specchio del mondo, ma spesso quello che vediamo non sempre è all’altezza delle nostre aspettative. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” racconta una storia – quella di Andrea Spezzacatena, il ragazzo 15enne che nel 2012 si è tolto la vita a causa di atti di– che potrebbe essere molto validaoggi. L’adolescenza è un periodo complicato che non tutti metabolizzano allo stesso modo.alla Festa deldi Roma (ANSA-CityRumors.it)C’è chi soffre di più le prese di mira da parte di alcuni compagni e compagne: da ragazzi è più facile puntare il ditoqualcuno, fare gruppo trovando il capro espiatorio. Nel caso di Spezzacatena fatali furono dei pantaloni rosa a causa di un lavaggio sbagliato.